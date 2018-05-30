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Британия требует привлечь к ответственности убийц Бабченко

НовостиОбщество    30.05.2018 - 13:21
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)
Фото: Борис Джонсон (facebook.com/borisjohnson)

Бабченко застрелили 29 мая в Киеве

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон требует привлечь к ответственности убийц российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я был потрясен, когда узнал, что еще один заметный российский журналист Аркадий Бабченко, был убит. Мои мысли с его женой и дочерью. Мы должны защитить свободу слова и крайне важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон.

 

Напомним, что Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд осудил убийство украинского журналиста Аркадия Бабченко.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмила Денисова заявила, что общество ждет эффективных действий от власти относительно расследования убийства Аркадия Бабченко.

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Теги публикации: Великобритания, Аркадий Бабченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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