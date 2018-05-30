Британия требует привлечь к ответственности убийц Бабченко

Бабченко застрелили 29 мая в Киеве

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон требует привлечь к ответственности убийц российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я был потрясен, когда узнал, что еще один заметный российский журналист Аркадий Бабченко, был убит. Мои мысли с его женой и дочерью. Мы должны защитить свободу слова и крайне важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", - написал Джонсон.

Appalled to see another vocal Russian journalist, Arkady Babchenko, murdered. My thoughts are with his wife and young daughter. We must defend freedom of speech and it is vital that those responsible are now held to account. — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 30, 2018

Напомним, что Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьорн Ягланд осудил убийство украинского журналиста Аркадия Бабченко.

Также Уполномоченный Верховной Рады Украины (ВРУ) по правам человека Людмила Денисова заявила, что общество ждет эффективных действий от власти относительно расследования убийства Аркадия Бабченко.