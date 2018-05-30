Вбивство Бабченка: омбудсмен вимагає ефективного розслідування

Денісова тримає справу із вбивством Аркадія Бабченка на особистому контролі

Уповноважений Верховної Ради України (ВРУ) з прав людини Людмила Денісова заявила, що суспільство чекає ефективних дій від влади щодо розслідування вбивства Аркадія Бабченка. Про це повідомляється на сайті Уповноваженого ВРУ з прав людини.

"Суспільство чекає ефективних дій від влади щодо розслідування вбивства Аркадія Бабченка та інших резонансних справ щодо порушення прав журналістів. Це виклик як для всієї правоохоронної системи, так і для громадянського суспільства. Сьогодні ми маємо довести, що наша держава зможе вистояти у боротьбі за свободу слова. Світла пам’ять справді вольовому та неупередженому журналісту Аркадію Бабченку та мої співчуття його родині", - йдеться у повідомленні.

Так, уповноважений тримає справу із вбивством Аркадія Бабченка на особистому контролі.

Як зазначається, за словами Уповноваженого Людмили Денісової, останнім часом зберігається тенденція порушення прав журналістів та безкарного застосування проти них насильницьких дій. Тільки у 2017 році в Україні, за даними Інституту Масової Інформації (ІМІ), зафіксовано 293 випадки порушення свободи слова. Серед них - 29 випадків нападів і побиття журналістів, а також 37 випадків відкритих погроз.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що представник Національної поліції Ярослав Тракало заявив, що для розслідування вбивства журналіста Аркадія Бабченка слідство проведе всі необхідні експертизи.

Також додамо, українські журналісти почали власне розслідування вбивства Аркадія Бабченка.

Аркадій Бабченко, відомий російський журналіст, якого вбили 29 травня 2018 року в Києві в під'їзді свого будинку трьома пострілами в спину. Як відомо, Бабченко близько року тому покинув Росію з міркувань безпеки. Загрози почали надходити після того, як він відмовився висловлювати співчуття у зв'язку з аварією літака Ту-154 над Чорним морем. Бабченко також підтримував Україну і був волонтером.

