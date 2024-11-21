Британія "терміново" перевіряє, чи РФ запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету, - ЗМІ

"Як ви розумієте, це стрімко розвивається ситуація, і я не хочу випереджати наші спецслужби, які терміново розглядають ці звіти, але якщо це правда, то очевидно, що це буде ще один приклад серйозної, безрозсудної та ескалаційної поведінки Росії та лише зміцнює нашу рішучість", - сказав він.

рем'єр-міністр Великої БританіїКір Стармер пообіцяв, що Британія "підтримуватиме Україні все необхідне стільки, скільки це буде потрібно".

"Підтримка Великобританією України завжди спрямована на самооборону. Він є пропорційним, скоординованим і гнучким і є відповіддю на власні дії Росії, і він відповідає міжнародному праву відповідно до статті 51 Статуту ООН. Україна має чітке право на самооборону від незаконних нападів Росії", - підкреслив він.