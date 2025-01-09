Британія та союзники по НАТО передадуть Україні 30 тисяч дронів

Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників. Постачання відбудеться після укладення контрактів "коаліцією дронів" на 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Британії.

Зазначається, що 30 тисяч безпілотників будуть відправлені в Україну після того, як міжнародна "коаліція дронів", очолювана Британією і Латвією, укладе контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів).

Як повідомляється, про нову допомогу Україні оголосив міністр оборони Британії Джон Хілі разом з лавою Міноборони Латвії Андрісом Спрудсом на засіданні оборонної контактної групи, яке відбулося у четвер, 9 січня на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Коаліція дронів

Нагадаємо, у 2024 році союзники України створили "коаліцію дронів", метою якої є постачання безпілотників українським військовим для захисту від російської агресії. До ініціативи приєдналися майже 20 країн.

Очолюють коаліцію Латвія та Велика Британія. До того ж країни-партнери, що входять до коаліції, створили спільний фонд, кошти з якого використовуються для закупівель безпілотників для українських захисників.

Також нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що постачання безпілотників на фронт у 2024 році значно збільшилися. З початку року українським захисникам передали 1,3 млн дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.