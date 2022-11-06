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Британія та Японія планують підписати військовий пакт для стримування Китаю

Фото: Британія та Японія планують підписати військовий пакт для стримування Китаю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Великобританія та Японія у грудні мають намір підписати військову угоду, яка посилить співпрацю країн зі США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Румунії.

Співрозмовники газети, знайомі з переговорами, повідомили, що країни підпишуть угоду про взаємний доступ (RAA).

"Японія і Великобританія мають намір підписати в грудні великий оборонний пакт, який дозволить країнам посилити співпрацю зі США в Індо-Тихоокеанському регіоні і посилити стримування загрози, що зростає з боку Китаю", - йдеться в публікації.

У статті йдеться про те, що договір спростить проведення спільних навчань та співробітництво в галузі логістики між країнами, а також закладе правову основу, щоб спростити бюрократичні процедури при введенні військ з однієї країни до іншої.

Газета повідомляє, що у грудні очікується, що дві країни оприлюднять деталі партнерства щодо спільної розробки винищувачів.

Раніше прем'єр-міністр Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політики домовилися посилити підтримку України та зберегти санкції проти Росії.

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