Британія та Японія планують підписати військовий пакт для стримування Китаю

Співрозмовники газети, знайомі з переговорами, повідомили, що країни підпишуть угоду про взаємний доступ (RAA).

"Японія і Великобританія мають намір підписати в грудні великий оборонний пакт, який дозволить країнам посилити співпрацю зі США в Індо-Тихоокеанському регіоні і посилити стримування загрози, що зростає з боку Китаю", - йдеться в публікації.

У статті йдеться про те, що договір спростить проведення спільних навчань та співробітництво в галузі логістики між країнами, а також закладе правову основу, щоб спростити бюрократичні процедури при введенні військ з однієї країни до іншої.

Газета повідомляє, що у грудні очікується, що дві країни оприлюднять деталі партнерства щодо спільної розробки винищувачів.

Раніше прем'єр-міністр Фуміо Кісіда провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Політики домовилися посилити підтримку України та зберегти санкції проти Росії.

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