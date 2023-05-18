Британія та Норвегія домовилися співпрацювати із захисту підводної інфраструктури

Велика Британія і Норвегія домовилися про розвиток стратегічного партнерства для протидії спільним загрозам у підводній сфері, включно із загрозами підводній інфраструктурі.

Міністр оборони Британії Бен Воллес і міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам підписали Заяву про наміри (SOI) під час візиту до Центру морських операцій у Нортвуді, домовившись про подальшу співпрацю в галузі підводного потенціалу для зміцнення безпеки Північної Атлантики.

"Зростаюче використання морського дна в енергетичних і комунікаційних цілях призвело до збільшення можливостей для супротивників загрожувати західній підводній критично важливій національній інфраструктурі, як це видно на прикладі пошкодження трубопроводу Nord Stream, де Велика Британія і Норвегія спільно посилили патрулювання безпеки в регіоні", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що партнерство двох країн підвищить спроможність держав проводити спільні навчання та операції і розвивати потенціал для захисту спільних інтересів у Північному морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія могла підірвати газопроводи "Північний потік", щоб не сплачувати неустойки за контрактами.

Тим часом у Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише з теорії.

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