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Британия и Норвегия договорились сотрудничать по защите подводной инфраструктуры

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Четверг 18 мая 2023 18:39
Британия и Норвегия договорились сотрудничать по защите подводной инфраструктуры Фото: Британия и Норвегия договорились сотрудничать по защите подводной инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания и Норвегия договорились о развитии стратегического партнерства для противодействия общим угрозам в подводной сфере, включая угрозы подводной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Соединенного Королевства.

Министр обороны Британии Бен Уоллес и министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подписали Заявление о намерениях (SOI) во время визита в Центр морских операций в Нортвуде, договорившись о дальнейшем сотрудничестве в области подводного потенциала для укрепления безопасности Северной Атлантики.

"Растущее использование морского дна в энергетических и коммуникационных целях привело к увеличению возможностей для противников угрожать западной подводной критически важной национальной инфраструктуре, как это видно на примере повреждения трубопровода Nord Stream, где Великобритания и Норвегия совместно усилили патрулирование безопасности в регионе", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что партнерство двух стран повысит способность государств проводить совместные учения и операции и развивать потенциал для защиты общих интересов в Северном море.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы "Северный поток", чтобы не платить неустойки по контрактам.

Между тем в Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории.

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