Британія та Франція звинуватили Путіна у зриві переговорів про припинення вогню

На думку глави МЗС Британії Девіда Леммі та глави МЗС Франції Жан-Ноеля Барро, Росія фактично відхилила пропозицію США щодо повного та негайного припинення бойових дій в Україні строком на 30 днів.

"Ми вважаємо, що Путін продовжує заплутувати, продовжує тягнути час", - заявив Леммі.

Він вважає, що в той час, як Путін мав би погодитися на припинення вогню, "він продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення. Це енергопостачання. Ми бачимо тебе, Владімір Путін. Ми знаємо, що ви робите".

Своєю чергою Барро зауважив, що Україна прийняла умови припинення вогню три тижні тому, і тепер Росія "повинна дати відповідь Сполученим Штатам".

"Росія постійно змінює свою позицію, продовжуючи завдавати удари по енергетичній інфраструктурі, продовжуючи свої воєнні злочини", - сказав Барро.

За його словами, Росія повинна надати чітку відповідь на пропозицію США, це має бути "так" або "ні".

Глава МЗС Франції вважає, що Росія не демонструє жодних намірів припинити свою військову кампанію. Про це свідчить і указ Путіна про призов 160 000 призовників на однорічну строкову військову службу.

Обидва міністри закордонних справ пообіцяли продовжувати допомагати розбудовувати збройні сили України. Адже це буде найкращою гарантією безпеки України відтоді, як США зняли з порядку денного будь-яку перспективу членства в НАТО.

Переговорний процес щодо завершення війни

11 березня у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та України, де Штати запропонували повне перемир’я з Росією. Згодом відбулися ще два раунди переговорів США з Києвом. За підсумками сторони оприлюднили спільні заяви

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після перемовин Москви та Вашингтону Росія також оприлюднила підсумкову заяву після зустрічі з американськими чиновниками. Однак у заяві росіян було вказано низку умов для перемир'я з Україною на морі.