Британия и Франция стремятся предоставить ВСУ решающее преимущество в войне, - Сунак

Франция и Британия поддерживают Украину и стремятся оказать нашим воинам дополнительную поддержку, которая будет иметь решающее значение на поле боя.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Очевидно, что мы взяли на себя лидерство в предоставлении основных боевых танков, что помогло поощрить других сделать то же самое. Дальнобойное вооружение было еще одной сферой, где мы снова продвинулись вперед, потому что мы считаем, что на этой стадии конфликта такие средства наряду с танками очень важны", - сказал он.

Сунак отметил, что война закончится за столом переговоров, однако именно Украина будет принимать решение по этому поводу.

По словам премьер-министра, Британия и Франция стоят бок о бок с Украиной, как и другие страны.

"Успехом в прошлом году стало укрепление альянса стран, не только в НАТО, не только в Европе, альянса, протянувшегося по всему миру", - добавил Сунак.