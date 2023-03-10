ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британия и Франция стремятся предоставить ВСУ решающее преимущество в войне, - Сунак

Новина українською →
Пятница 10 марта 2023 14:35
Британия и Франция стремятся предоставить ВСУ решающее преимущество в войне, - Сунак Фото: Риши Сунак, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Франция и Британия поддерживают Украину и стремятся оказать нашим воинам дополнительную поддержку, которая будет иметь решающее значение на поле боя.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Очевидно, что мы взяли на себя лидерство в предоставлении основных боевых танков, что помогло поощрить других сделать то же самое. Дальнобойное вооружение было еще одной сферой, где мы снова продвинулись вперед, потому что мы считаем, что на этой стадии конфликта такие средства наряду с танками очень важны", - сказал он.

Сунак отметил, что война закончится за столом переговоров, однако именно Украина будет принимать решение по этому поводу.

По словам премьер-министра, Британия и Франция стоят бок о бок с Украиной, как и другие страны.

"Успехом в прошлом году стало укрепление альянса стран, не только в НАТО, не только в Европе, альянса, протянувшегося по всему миру", - добавил Сунак.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время встречи в Париже Сунак и Макрон подпишут соглашение о разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской агрессией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Великобритания Война в Украине
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации