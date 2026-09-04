Британія та Франція обговорили виробництво ракет SCALP в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем і президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі в Лондоні обговорили подальші кроки щодо виробництва ракет SCALP в Україні. Лідери також погодилися, що країнам важливо продовжувати спільну роботу для захисту своїх спільних інтересів.

SCALP - французька версія британської ракети Storm Shadow. Обидві системи використовують спільні французькі та британські технології.

Таким чином, йдеться не просто про постачання готових ракет Україні, а про подальше розширення співпраці у сфері їх виробництва безпосередньо на українській території.

Британія вже погодилася передати технологію

Питання виробництва ракет в Україні стало одним із пунктів обговорення після заяви Бернема під час його візиту до Києва 24 серпня.

Тоді британський прем'єр повідомив, що Лондон схвалив рішення поділитися з Україною технологією виробництва Storm Shadow. Під час зустрічі в Лондоні Бернем і Макрон також підбили підсумки засідання "коаліції охочих", яке минулого тижня відбулося в Києві.