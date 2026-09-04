RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP в Украине

01:23 04.09.2026 Пт
2 мин
Речь шла о налаживании линий составления нужных ВСУ ракет
aimg Филипп Бойко
Фото: премьер Великобритании Бернем и президент Франции Макрон (GettyImages)

Великобритания и Франция обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере оборонного производства в Украине. Среди вопросов, поднятых во время встречи, было создание украинских линий сборки ракет большой дальности SCALP/Storm Shadow.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Лондоне обсудили дальнейшие шаги по производству ракет SCALP в Украине. Лидеры также согласились, что странам важно продолжать совместную работу по защите своих общих интересов.

SCALP – французская версия британской ракеты Storm Shadow. Обе системы используют общие французские и британские технологии.

Таким образом, речь идет не просто о поставках готовых ракет в Украину, а о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере их производства непосредственно на украинской территории.

Великобритания уже согласилась передать технологию

Вопрос производства ракет в Украине стал одним из пунктов обсуждения после заявления Бернема во время его визита в Киев 24 августа.

Тогда британский премьер сообщил, что Лондон принял решение поделиться с Украиной технологией производства Storm Shadow. Во время встречи в Лондоне Бернем и Макрон также подвели итоги заседания "коалиции желающих", которое на прошлой неделе состоялось в Киеве.

Контекст новости

Ранее РБК-Украина поговорила с представителями оборонной отрасли о том, сколько времени может занять запуск такого производства и готова ли к этому украинская оборонная промышленность.

Также авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский пояснил РБК-Украина, реалистично ли собирать Storm Shadow и SCALP в нашем государстве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ФранцияРакеты