Британия и Франция обсудили производство ракет SCALP в Украине

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм и президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи в Лондоне обсудили дальнейшие шаги по производству ракет SCALP в Украине. Лидеры также согласились, что странам важно продолжать совместную работу по защите своих общих интересов.

SCALP – французская версия британской ракеты Storm Shadow. Обе системы используют общие французские и британские технологии.

Таким образом, речь идет не просто о поставках готовых ракет в Украину, а о дальнейшем расширении сотрудничества в сфере их производства непосредственно на украинской территории.

Великобритания уже согласилась передать технологию

Вопрос производства ракет в Украине стал одним из пунктов обсуждения после заявления Бернема во время его визита в Киев 24 августа.

Тогда британский премьер сообщил, что Лондон принял решение поделиться с Украиной технологией производства Storm Shadow. Во время встречи в Лондоне Бернем и Макрон также подвели итоги заседания "коалиции желающих", которое на прошлой неделе состоялось в Киеве.