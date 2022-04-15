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Британия может стать газовым транзитером Европы, - СМИ

Фото: Британия может стать транзитером газа в Европу (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания может стать основным транзитером природного газа в Европу. Это стал возможным на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным компании National Grid, в течение следующих шести месяцев ожидается роста экспорта газа из Британии в Европу. Именно в этот период начинается заполнение газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

Отмечается, что газ, который поступает в Великобританию из Норвегии по газопроводу через Северное море, а также на танкерах в виде СПГ со всего мира, может быть потом переправлен через трубопроводы в Бельгию и Нидерланды.

Также в СМИ подчеркнули, что отказ от российского газа на саму Британию практически не повлияет, поскольку он составляет всего 4% от всего импорта. Однако Европа в настоящее получает 40% газа через трубопроводы из России. Сокращение зависимости от российских энергоресурсов будет сложной задачей.

Ранее мы сообщали, что Ирландия поддерживает введение эмбарго на закупку российской нефти.

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Российская ФедерацияВеликобританияЕвропа