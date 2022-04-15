Британія може стати газовим транзитером Європи, - ЗМІ

Великобританія може стати основним транзитером природного газу до Європи. Це стало можливим на тлі спроб європейських країн скоротити залежність від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними компанії National Grid, протягом наступних шести місяців очікується зростання експорту газу з Британії до Європи. Саме в цей період починається заповнення газових сховищ перед опалювальним сезоном.

Зазначається, що газ, який надходить до Великобританії з Норвегії по газопроводу через Північне море, а також на танкерах у вигляді СПГ з усього світу, може бути потім переправлений через трубопроводи в Бельгію і Нідерланди.

Також у ЗМІ підкреслили, що відмова від російського газу на саму Британію практично не вплине, оскільки він становить всього 4% від усього імпорту. Однак Європа в даний отримує 40% газу через трубопроводи з Росії. Скорочення залежності від російських енергоресурсів буде складним завданням.