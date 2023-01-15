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Британія спростувала інформацію ЗМІ про гелікоптери для України

Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні в одному з західних ЗМІ з'явилась інформація про те, що Британія відправить в Україну ударні гелікоптери Apache AH64 E, які здатні знищувати російські танки десятками. Проте в Британії це спростували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення редактора Sky News Дебора Хейнса в Twitter.

"Міністерство оборони (Британії - ред.) поповкаже, що стаття Daily Mirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною", - заявив Хейнс.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

Пізніше, Уряд Британії заявив, що вже найближчими тижнями Україна отримає ескадрон танків та 30 САУ.

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