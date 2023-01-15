ua ru
Нд, 15 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія спростувала інформацію ЗМІ про гелікоптери для України

Новость на русском →
Британія, Неділя 15 січня 2023 15:26
Британія спростувала інформацію ЗМІ про гелікоптери для України Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні в одному з західних ЗМІ з'явилась інформація про те, що Британія відправить в Україну ударні гелікоптери Apache AH64 E, які здатні знищувати російські танки десятками. Проте в Британії це спростували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення редактора Sky News Дебора Хейнса в Twitter.

"Міністерство оборони (Британії - ред.) поповкаже, що стаття Daily Mirror про те, що Велика Британія надішле в Україну ударні гелікоптери Apache, є невірною", - заявив Хейнс.

Нагадаємо, вчора, 14 січня, Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.

Пізніше, Уряд Британії заявив, що вже найближчими тижнями Україна отримає ескадрон танків та 30 САУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія допомога армії
NEWS
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
Дефіцит збільшився. В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після ракетної атаки РФ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам