Британия опровергла информацию СМИ о вертолетах для Украины
Сегодня в одном из западных СМИ появилась информация о том, что Британия отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E, способные уничтожать российские танки десятками. Однако в Британии это опровергли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение редактора Sky News Дебору Хейнс в Twitter.
"Министерство обороны (Британии - ред.) говорит, что статья Daily Mirror о том, что Великобритания пришлет в Украину ударные вертолеты Apache, является неверной", - заявила Хейнс.
Напомним, вчера, 14 января, Британия официально подтвердила , что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.
Позже Правительство Британии заявило, что уже в ближайшие недели Украина получит эскадрон танков и 30 САУ.
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