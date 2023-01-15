Британия опровергла информацию СМИ о вертолетах для Украины

Сегодня в одном из западных СМИ появилась информация о том, что Британия отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E, способные уничтожать российские танки десятками. Однако в Британии это опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение редактора Sky News Дебору Хейнс в Twitter.

"Министерство обороны (Британии - ред.) говорит, что статья Daily Mirror о том, что Великобритания пришлет в Украину ударные вертолеты Apache, является неверной", - заявила Хейнс.