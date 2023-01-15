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Британия опровергла информацию СМИ о вертолетах для Украины

Новина українською →
Британия, Воскресенье 15 января 2023 15:26
Британия опровергла информацию СМИ о вертолетах для Украины Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня в одном из западных СМИ появилась информация о том, что Британия отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E, способные уничтожать российские танки десятками. Однако в Британии это опровергли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение редактора Sky News Дебору Хейнс в Twitter.

"Министерство обороны (Британии - ред.) говорит, что статья Daily Mirror о том, что Великобритания пришлет в Украину ударные вертолеты Apache, является неверной", - заявила Хейнс.

Напомним, вчера, 14 января, Британия официально подтвердила , что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Позже Правительство Британии заявило, что уже в ближайшие недели Украина получит эскадрон танков и 30 САУ.

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