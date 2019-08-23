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Британия спасла 50 мигрантов, которые пытались пересечь Ла-Манш

Новости » Общество    23.08.2019 - 06:11
Британия спасла 50 мигрантов, которые пытались пересечь Ла-Манш
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Мигранты плыли из Франции на резиновых лодках

Британские пограничники и береговая охрана спасли 50 беженцев, которые пытались пересечь протоку Ла-Манш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky News.

Отмечается, что мигранты пытались попасть в Британию из Франции, переплыв пролив Ла-Манш на резиновых лодках.

Согласно свидетельствам очевидцев, нелегалов снимали с лодок у юго-восточного побережья страны рядом с береговыми городами Гастингс, Дил, Дувр и Рай.

В береговой охране подтвердили, что утром в четверг у берегов графств Кент и Сассекс произошло несколько инцидентов, потребовавших вмешательства пограничной службы и полиции.

Министерство внутренних дел подтвердило, что 37 мигрантов были доставлены в Дувр в Кенте после перехвата четырех небольших лодок. Дополнительную информацию пока не сообщили.

Ранее сообщалось, что в ночь со вторника на среду более сотни мигрантов высадились со спасательного корабля Open Arms на итальянском острове Лампедуза. Испанское гуманитарное судно Open Arms с беженцами на борту со 2 августа ожидало в Средиземном море, пока его примет какой-то из европейских портов.

РБК-Украина писало, что у западного побережья Ливии были спасены 45 нелегальных мигрантов.

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