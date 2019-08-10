У побережья Ливии спасли 45 мигрантов

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Среди них были восемь женщин и двое детей

У западного побережья Ливии были спасены 45 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Согласно заявлению военно-морского флота Ливии, среди мигрантов были восемь женщин и двое детей. Их нашли в 55 км от побережья столицы Триполи.

В заявлении говорится, что людей доставили в приемный пункт в городе после получения гуманитарной и медицинской помощи.

Как известно, Ливия является предпочтительной отправной точкой для нелегальных иммигрантов, желающих пересечь Средиземное море и попасть в Европу. Однако многие мигранты тонут на пути. Улучшение погодных условий увеличивает потоки нелегальных мигрантов в Европу, особенно у западного побережья Ливии.

Ранее сообщалось, что в Средиземном море 135 мигрантам итальянские власти несколько дней не позволяли сходить на берег. С корабля людей должны были выпустить только тогда, когда другие страны ЕС согласится их принять.

РБК-Украина писало, что в Средиземном море береговая охрана Ливии обнаружили тела по меньшей мере 62 мигрантов, чьи лодки утонули 25 июля.