Британія врятувала 50 мігрантів, які намагалися перетнути Ла-Манш

Ілюстративне фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Мігранти пливли з Франції на гумових човнах

Британські прикордонники і берегова охорона врятували 50 біженців, які намагалися перетнути протоку Ла-Манш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Sky News.

Наголошується, що мігранти намагалися потрапити до Британії з Франції, перепливши протоку Ла-Манш на гумових човнах.

Згідно зі свідченнями очевидців, нелегалів знімали з човнів біля південно-східного узбережжя країни поряд з береговими містами Гастінгс, Діл, Дувр і Рай.

В береговій охороні підтвердили, що вранці в четвер біля берегів графств Кент і Сассекс сталося кілька інцидентів, які зажадали втручання прикордонної служби та поліції.

Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що 37 мігрантів були доставлені в Дувр в Кенті після перехоплення чотирьох невеликих човнів. Додаткову інформацію поки не повідомили.

Раніше повідомлялося, що в ніч з вівторка на середу більше сотні мігрантів висадилися з рятувального корабля Open Arms на італійському острові Лампедуза. Іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня чекало в Середземному морі, поки його прийме якийсь з європейських портів.

РБК-Україна писало, що у західного узбережжя Лівії були врятовані 45 нелегальних мігрантів.