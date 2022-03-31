Британія та її союзники направлять Україні засоби ППО та артилерію

Британія разом з союзниками передасть Україні ще більше летального озброєння. Йдеться про артилерію та засоби ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сьогодні в Україну надходитиме більше смертоносної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", - заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

За його словами, йдеться про: