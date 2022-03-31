ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Британія та її союзники направлять Україні засоби ППО та артилерію

Новость на русском →
Четвер 31 березня 2022 19:45
Британія та її союзники направлять Україні засоби ППО та артилерію Фото: міністр оборони Британії Бен Уоллес (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Британія разом з союзниками передасть Україні ще більше летального озброєння. Йдеться про артилерію та засоби ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Сьогодні в Україну надходитиме більше смертоносної допомоги. Низка країн виступила або з новими ідеями, або з великими обіцянками грошей", - заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

За його словами, йдеться про:

  • далекобійну артилерію;
  • боєприпаси;
  • зенітне озброєння.

Війна Росії проти України триває тридцять шість днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Великобританія
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну