Британия сократила срок самоизоляции для прибывающих туристов

Фото: маска с флагом Британии (pixabay.com)

Правительство Великобритания приняло решение сократить период самоизоляции для прибывающих из-за рубежа и для тех, кто контактировал с больным COVID-19. Срок самоизоляции сократится с 14 до десяти дней.

Об этом сообщает Reuters.

Нововведение вступит в силу в понедельник, 14 декабря. Оно будет действовать на территории Англии, Шотландии и Северной Ирландии. При этом отмечается, что срок самоизоляции уже сократили в Уэльсе.

Сокращение времени изоляции поможет людям быстрее вернуться к работе и учебе, что повлияет на восстановление экономики.

Ранее сообщалось, что Британия в начале декабря откажется от локдауна и перейдет на систему местных ограничений. Новый план разработан, чтобы экономика "безопасно дотянула до весны" в условиях пандемии.

Кроме того, на фоне пандемии Британия испытывает крупнейший за три века спад в экономике.

Добавим, что 8 декабря в Британии началась вакцинация населения от COVID-19. Первыми в стране прививают медиков и людей старше 80 лет. Первым человеком, который получил вакцину Pfizer, стала 90-летняя британка Маргарет Кинан.