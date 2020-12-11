Британія скоротила термін самоізоляції для прибуваючих туристів

Фото: маска з прапором Британії (pixabay.com)

Уряд Великобританія прийняло рішення скоротити період самоізоляції для тих, хто прибуває з-за кордону і для тих, хто контактував з хворим COVID-19. Термін самоізоляції скоротиться з 14 до десяти днів.

Про це повідомляє Reuters.

Нововведення набуде чинності в понеділок, 14 грудня. Воно буде діяти на території Англії, Шотландії і Північної Ірландії. При цьому наголошується, що термін самоізоляції вже скоротили в Уельсі.

Скорочення часу ізоляції допоможе людям швидше повернутися до роботи і навчання, що вплине на відновлення економіки.

Раніше повідомлялося, що Британія на початку грудня відмовиться від локдауну і перейде на систему місцевих обмежень. Новий план розроблений, щоб економіка "безпечно дотягла до весни" в умовах пандемії.

Крім того, на тлі пандемії Британія зазнає найбільший за три століття спад в економіці.

Додамо, що 8 грудня в Британії почалася вакцинація населення від COVID-19. Першими в країні прищеплюють медиків та людей старше 80 років. Першою людиною, який отримав вакцину Pfizer, стала 90-річна британка Маргарет Кінан.