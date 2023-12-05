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Британія не скорочуватиме допомогу Україні у 2024 році, - глава МЗС

Фото: Девід Кемерон, голова МЗС Британії (twitter.com/David_Cameron)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія у 2024 році має намір зберігати рівень допомоги Україні або навіть збільшити його. Підтримку скорочувати не будуть.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він у ході свого виступу в Палаті лордів (верхній палаті парламенту) нагадав, що Велика Британія вже надала Україні гуманітарну та економічну допомогу на суму понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (близько 6 млрд доларів) і продовжуватиме надавати її.

Міністр зазначив, що він не має точних цифр витрат на наступний рік, але, за його словами, підтримка буде продовжуватися в тому ж обсязі, що й раніше, або навіть у більшому.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Зокрема, українські військові вже отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 і не лише.

Нещодавно видання The Times дізналося, що Британія надала Україні ракети Martlet, які допоможуть захиститись від дронів-камікадзе "Шахед".

 

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ВеликобританіяДопомога УкраїніКэмерон