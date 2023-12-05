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Британия не будет сокращать помощь Украине в 2024 году, - глава МИД

Фото: Дэвид Кэмерон, глава МИД Британии (twitter.com/David_Cameron)
Автор: Иван Носальский

Великобритания в 2024 году намерена сохранять уровень помощи Украине или даже увеличить его. Поддержку сокращать не будут.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он в ходе своего выступления в Палате лордов (верхней палате парламента) напомнил, что Великобритания уже оказала Украине гуманитарную и экономическую помощь на сумму более 4,7 млрд фунтов стерлингов (около 6 млрд долларов) и будет продолжать оказывать ее. 

Министр отметил, что у него нет точных цифр расходов на следующий год, но, по его словам, поддержка будет продолжаться в том же объеме, что и раньше, или даже в большем.

Помощь Украине от Британии

Напомним, Британия является одним из основных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. 

В частности, украинские военные уже получили от британцев танки Challenger 2, дальнобойные ракеты Storm Shadow, реактивные системы залпового огня М270 и не только. 

Недавно издание The Times узнало, что Британия предоставила Украине ракеты Martlet, которые помогут защитится от дронов-камикадзе "Шахед". 

 

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ВеликобританияПомощь УкраинеКэмерон