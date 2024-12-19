Британія у січні почне постачати до України десятки тисяч дронів

За його словами, британський уряд працюватиме з Україною для досягнення прогресу на її незворотному шляху до членства в НАТО. Також Британія працюватиме з Контактною групою з питань оборони України та з союзниками в інших країнах, щоб прискорити темпи підтримки і накласти додаткові витрати на Росію.

"Можу підтвердити, що у січні очікується значна зміна – ми почнемо постачати десятки тисяч дронів через коаліції морських та безпілотних спроможностей, які Сполучене Королівство очолює разом з нашими партнерами Норвегією та Латвією", - зазначив Полард.

Коаліція дронів

Цього року союзники України створили Коаліцію дронів для постачання безпілотників українським військовим у боротьбі з російською агресією. До ініціативи долучилися майже 20 країн.

Латвія та Велика Британія очолили коаліцію. Латвія забезпечує полігони та виробничі потужності для тестування дронів, що сприяє вдосконаленню технологій. Велика Британія оголосила конкурс на розробку та закупівлю FPV-дронів, на який вже подано 265 заявок.