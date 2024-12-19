Великобритания в январе начнет поставлять в Украину десятки тысяч дронов

По его словам, британское правительство будет работать с Украиной для достижения прогресса на ее необратимом пути к членству в НАТО. Также Великобритания будет работать с Контактной группой по вопросам обороны Украины и с союзниками в других странах, чтобы ускорить темпы поддержки и наложить дополнительные расходы на Россию.

"Могу подтвердить, что в январе ожидается значительное изменение - мы начнем поставлять десятки тысяч дронов через коалиции морских и беспилотных возможностей, которые Соединенное Королевство возглавляет вместе с нашими партнерами Норвегией и Латвией", - отметил Полард.

Коалиция дронов

В этом году союзники Украины создали Коалицию дронов для поставки беспилотников украинским военным в борьбе с российской агрессией. К инициативе присоединились почти 20 стран.

Латвия и Великобритания возглавили коалицию. Латвия обеспечивает полигоны и производственные мощности для тестирования дронов, что способствует совершенствованию технологий. Великобритания объявила конкурс на разработку и закупку FPV-дронов, на который уже подано 265 заявок.