Британия и Швеция ждут обеспечения правосудия по делу Гандзюк

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Глава МИД Великобритании назвал вчерашнюю смерть украинской антикоррупционной активистки "еще одним печальным днем ​​для демократических ценностей"

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ожидает обеспечения правосудия по делу нападения и смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Twitter главы британской дипломатии.

Хант назвал вчерашнюю смерть украинской антикоррупционной активистки "еще одним печальным днем ​​для демократических ценностей". Он отметил, что ожидает обеспечения правосудия в соответствии с обещанием президента Петра Порошенко.

"Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% ее тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем", - написал дипломат.

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в Twitter призвала привлечь к ответственности виновных.

"Виновники должны быть привлечены к ответственности. Необходимо, чтобы органы власти обеспечили безопасную среду для гражданского общества", - написала она.

Отметим, ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также ранее в Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Мужчина ждал ее у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября 2018 года в полиции сообщили, что Гандзюк умерла в больнице.