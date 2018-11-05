ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Британия и Швеция ждут обеспечения правосудия по делу Гандзюк

Новости » Общество    05.11.2018 - 19:46
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Глава МИД Великобритании назвал вчерашнюю смерть украинской антикоррупционной активистки "еще одним печальным днем ​​для демократических ценностей"

Глава МИД Великобритании Джереми Хант ожидает обеспечения правосудия по делу нападения и смерти украинской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь Twitter главы британской дипломатии.

Хант назвал вчерашнюю смерть украинской антикоррупционной активистки "еще одним печальным днем ​​для демократических ценностей". Он отметил, что ожидает обеспечения правосудия в соответствии с обещанием президента Петра Порошенко.

"Эта невероятно смелая 33-летняя женщина получила ужасные ожоги на 40% ее тела в результате нападения с кислотой в июле. Президент Порошенко пообещал обеспечить правосудие, и мы это искренне поддерживаем", - написал дипломат.

Британия и Швеция ждут обеспечения правосудия по делу Гандзюк

Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем в Twitter призвала привлечь к ответственности виновных.

"Виновники должны быть привлечены к ответственности. Необходимо, чтобы органы власти обеспечили безопасную среду для гражданского общества", - написала она.

Британия и Швеция ждут обеспечения правосудия по делу Гандзюк

Отметим, ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета по расследованию дела убитой активистки Екатерины Гандзюк. Они требуют отставки генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Также ранее в Европейской комиссии заявили, что ждут от Украины тщательного расследования дела о нападении на Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Мужчина ждал ее у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк госпитализировали, а уже 1 августа ее перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября 2018 года в полиции сообщили, что Гандзюк умерла в больнице.

В полиции считают достаточным наличие материалов для раскрытия убийства Гандзюк В СБУ еще не поступило уголовное производство по убийству Гандзюк
Новости Украины Екатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь