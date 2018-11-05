Британія і Швеція чекають забезпечення правосуддя у справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Глава МЗС Великобританії назвав вчорашню смерть української антикорупційної активістки "ще одним сумним днем для демократичних цінностей"

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант очікує забезпечення правосуддя у справі нападу і смерті української активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Twitter глави британської дипломатії.

Хант назвав вчорашню смерть української антикорупційної активістки "ще одним сумним днем для демократичних цінностей". Він зазначив, що очікує забезпечення правосуддя у відповідності з обіцянкою президента Петра Порошенка.

"Ця неймовірно смілива 33-річна жінка отримала жахливі опіки на 40% її тіла в результаті нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми щиро підтримуємо", - написав дипломат.

Глава МЗС Швеції Маргот Валльстрем Twitter закликала притягнути до відповідальності винних.

"Винуватці повинні бути притягнуті до відповідальності. Необхідно, щоб органи влади забезпечили безпечне середовище для громадянського суспільства", - написала вона.

Зазначимо, раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також раніше в Європейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи про напад на Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року стався напад на Катерину Гандзюк. Чоловік чекав її біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк госпіталізували, а вже 1 серпня її перевезли у Київський опіковий центр. 4 листопада 2018 року в поліції повідомили, що Гандзюк померла в лікарні.