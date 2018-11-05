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Британія і Швеція чекають забезпечення правосуддя у справі Гандзюк

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 19:46
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Глава МЗС Великобританії назвав вчорашню смерть української антикорупційної активістки "ще одним сумним днем для демократичних цінностей"

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант очікує забезпечення правосуддя у справі нападу і смерті української активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Twitter глави британської дипломатії.

Хант назвав вчорашню смерть української антикорупційної активістки "ще одним сумним днем для демократичних цінностей". Він зазначив, що очікує забезпечення правосуддя у відповідності з обіцянкою президента Петра Порошенка.

"Ця неймовірно смілива 33-річна жінка отримала жахливі опіки на 40% її тіла в результаті нападу з кислотою в липні. Президент Порошенко пообіцяв забезпечити правосуддя, і ми щиро підтримуємо", - написав дипломат.

Британія і Швеція чекають забезпечення правосуддя у справі Гандзюк

Глава МЗС Швеції Маргот Валльстрем Twitter закликала притягнути до відповідальності винних.

"Винуватці повинні бути притягнуті до відповідальності. Необхідно, щоб органи влади забезпечили безпечне середовище для громадянського суспільства", - написала вона.

Британія і Швеція чекають забезпечення правосуддя у справі Гандзюк

Зазначимо, раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. Вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також раніше в Європейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи про напад на Гандзюк.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року стався напад на Катерину Гандзюк. Чоловік чекав її біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк госпіталізували, а вже 1 серпня її перевезли у Київський опіковий центр. 4 листопада 2018 року в поліції повідомили, що Гандзюк померла в лікарні.

У поліції вважають достатнім наявність матеріалів для розкриття вбивства Гандзюк До СБУ ще не надійшло кримінальне провадження щодо вбивства Гандзюк
Новини України Катерина Гандзюк
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