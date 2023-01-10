Британія ще не прийняла рішення про передачу танків Україні

Сьогодні, 10 січня, речник прем’єр-міністра Британії заявив, що уряд ще не прийняв остаточного рішення щодо відправлення танків в Україну
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, США розглядають можливість в рамках нового пакету допомоги відправити Україні бойові броньовані машини Stryker.
Раніше ми писали, що Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання в Україну сучасних бойових танків Leopard 2.
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