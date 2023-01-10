Британия еще не приняла решения о передаче танков Украине

Сегодня, 10 января, спикер премьер-министра Британии заявил, что правительство еще не приняло окончательного решения по отправке танков в Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, США рассматривают возможность в рамках нового пакета помощи отправить Украине боевые бронированные машины Stryker.
Ранее мы писали, что Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.
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