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Британія почне підготовку українських пілотів у серпні

Фото: Прапор Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Британія планує в серпні розпочати навчання українських пілотів, під час якого планується натренувати 20 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіппі.

Процесом навчання пілотів поцікавився депутат Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію.

Він запитав у держсекретаря оборони, скільки українських пілотів ЗСУ підготували з лютого 2022 року.

Джеймс Хіппі йому відповів, що в серпні Велика Британія почне базову підготовку до двадцяти українських пілотів.

Допомога від Британії з навчанням українських пілотів

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявляв, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.

"Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку", - сказав він.

До цього посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Британія не буде першою країною, яка надасть Україні винищувачі західного зразка. Уряд вважає передачу літаків "довгостроковою перспективою".

F-16 для України

Союзники заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що навчання на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. При цьому нещодавно він заявив, що графіку тренувальних місій ще немає, а деякі союзники з цим затягують.

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