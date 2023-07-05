Британія почне підготовку українських пілотів у серпні

Британія планує в серпні розпочати навчання українських пілотів, під час якого планується натренувати 20 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіппі.
Процесом навчання пілотів поцікавився депутат Палати громад британського парламенту Люк Поллард, який представляє Лейбористську партію.
Він запитав у держсекретаря оборони, скільки українських пілотів ЗСУ підготували з лютого 2022 року.
Джеймс Хіппі йому відповів, що в серпні Велика Британія почне базову підготовку до двадцяти українських пілотів.
Раніше прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявляв, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.
"Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку", - сказав він.
До цього посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявляла, що Британія не буде першою країною, яка надасть Україні винищувачі західного зразка. Уряд вважає передачу літаків "довгостроковою перспективою".
Союзники заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.
Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що навчання на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців. При цьому нещодавно він заявив, що графіку тренувальних місій ще немає, а деякі союзники з цим затягують.
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