UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Британия сегодня анонсирует постепенное уменьшение импорта российской нефти и газа, - Politico

Автор: Наталья Юрченко

Великобритании собирается постепенно отказаться от импорта российской нефти и газа. Об этом решении британское правительство объявит во вторник, 8 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на репортера Politico Алекса Уикхэма в Twitter.

"Правительство Великобритании сегодня объявит о том, что намерено со временем сократить импорт российской нефти и газа", - написал журналист.

Напомним, Европейский союз разрабатывает план для быстрого отказа от нефти и газа из РФ.

Ранее стало известно, что Германия начала отказываться от российского газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину