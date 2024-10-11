Британія розслідує діяльність 37 фірм за підозрою в обході нафтових санкцій проти РФ, - ВВС

Уряд Великої Британії веде розслідування щодо 37 британських компаній. Їх підозрюють у співучасті в обході санкцій, накладених на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

У грудні 2022 року країни G7 запровадили ембарго на імпорт російської нафти морем і встановили стелю ціни на рівні 60 доларів за барель. Фірмам, пов'язаним із цими країнами, заборонено брати участь у торгівлі російською нафтою, якщо ціна перевищує встановлений ліміт.

З грудня 2022 року Міністерство фінансів Великої Британії розпочало розслідування щодо 52 компаній, 15 з яких уже закрито. Однак у 37 випадках розслідування триває, і поки що нікому не пред'явлено звинувачень.

Назви підозрюваних фірм не розголошуються, а саме розслідування веде Бюро застосування фінансових санкцій (OFSI). У березні 2024 року воно отримало додаткове фінансування в розмірі 50 млн фунтів для посилення контролю за санкційним режимом.

Експерти критикують відсутність покарань за порушення санкцій. Луїс Вілсон, керівник нафтових розслідувань в організації Global Witness, висловив невдоволення тим, що британська влада поки що нікого не притягнула до відповідальності, і закликав до більш рішучих дій.

Міністерство фінансів Великої Британії пояснює затримку складністю подібних розслідувань, а Вілсон зазначає, що фірми можуть легко надати документи, які доводять їхню невинність.

США також побоюються посилювати контроль, щоб не спровокувати зростання цін на нафту, оскільки значна частина російської нафти вже продається з помітною знижкою.