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Британія розширила санкції проти судів та організацій, пов'язаних із російським СПГ

Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Велика Британія ввела санкції проти п'яти суден і двох організацій, пов'язаних із транспортуванням російського СПГ, включно з проєктом "Арктик СПГ 2". Ці заходи спрямовані на скорочення фінансування, яке підтримує війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.

СПГ відіграє ключову роль в економіці Росії, будучи важливим джерелом доходів для країни. Зокрема, Москва прагне збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%. Однак Великобританія, спільно зі США та Євросоюзом, раніше вже ввела обмеження на проект "Арктик СПГ 2", що змусило його скоротити виробництво.

Нові санкції націлені на компанії і судна, які беруть активну участь у російських енергетичних проєктах, найважливіших для майбутнього виробництва СПГ. Загалом Велика Британія ввела санкції проти 15 суден і організацій, пов'язаних із російським СПГ. Сьогоднішні заходи стосуються таких суден:

  • PIONEER (IMO 9256602)
  • ASYA ENERGY (IMO 9216298)
  • NOVA ENERGY (IMO 9324277)
  • ПІВНІЧНЕ НЕБО (ІМО 9953523)
  • SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Також під санкції потрапили оператори цих суден:

  • OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC - оператор суден PIONEER і ASYA ENERGY
  • WHITE FOX SHIP MANAGEMENT - оператор судна ПІВНІЧНЕ НЕБО

Згідно з британським законодавством про санкції, перерахованим суднам заборонено доступ до портів Великої Британії, і вони можуть зіткнутися з низкою інших обмежень, включно з арештом і відмовою в реєстрації.

Санкції проти російського СПГ продовжують залишатися важливим елементом міжнародного тиску на Росію в контексті її агресивних дій в Україні.

Санкції проти Росії

Нова Зеландія днями оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на незаконне вторгнення в Україну. Санкції націлені на організації, пов'язані із російською окупацією Запорізької АЕС.

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