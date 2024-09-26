Британія розширила санкції проти судів та організацій, пов'язаних із російським СПГ

Велика Британія ввела санкції проти п'яти суден і двох організацій, пов'язаних із транспортуванням російського СПГ, включно з проєктом "Арктик СПГ 2". Ці заходи спрямовані на скорочення фінансування, яке підтримує війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.
СПГ відіграє ключову роль в економіці Росії, будучи важливим джерелом доходів для країни. Зокрема, Москва прагне збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%. Однак Великобританія, спільно зі США та Євросоюзом, раніше вже ввела обмеження на проект "Арктик СПГ 2", що змусило його скоротити виробництво.
Нові санкції націлені на компанії і судна, які беруть активну участь у російських енергетичних проєктах, найважливіших для майбутнього виробництва СПГ. Загалом Велика Британія ввела санкції проти 15 суден і організацій, пов'язаних із російським СПГ. Сьогоднішні заходи стосуються таких суден:
Також під санкції потрапили оператори цих суден:
Згідно з британським законодавством про санкції, перерахованим суднам заборонено доступ до портів Великої Британії, і вони можуть зіткнутися з низкою інших обмежень, включно з арештом і відмовою в реєстрації.
Санкції проти російського СПГ продовжують залишатися важливим елементом міжнародного тиску на Росію в контексті її агресивних дій в Україні.
Нова Зеландія днями оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на незаконне вторгнення в Україну. Санкції націлені на організації, пов'язані із російською окупацією Запорізької АЕС.
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