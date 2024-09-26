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Британия расширила санкции против судов и организаций, связанных с российским СПГ

Иллюстративное фото (УНИАН)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания ввела санкции против пяти судов и двух организаций, связанных с транспортировкой российского СПГ, включая проект "Арктик СПГ 2". Эти меры направлены на сокращение финансирования, которое поддерживает войну России против Украины.

СПГ играет ключевую роль в экономике России, являясь важным источником доходов для страны. В частности, Москва стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20%. Однако Великобритания, совместно с США и Евросоюзом, ранее уже ввела ограничения на проект "Арктик СПГ 2", что вынудило его сократить производство.

Новые санкции нацелены на компании и суда, активно участвующие в российских энергетических проектах, важнейших для будущего производства СПГ. В общей сложности Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ. Сегодняшние меры касаются следующих судов:

  • PIONEER (IMO 9256602)
  • ASYA ENERGY (IMO 9216298)
  • NOVA ENERGY (IMO 9324277)
  • СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)
  • SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Также под санкции попали операторы этих судов:

  • OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC - оператор судов PIONEER и ASYA ENERGY
  • WHITE FOX SHIP MANAGEMENT - оператор судна СЕВЕРНОЕ НЕБО

Согласно британскому законодательству о санкциях, перечисленным судам запрещен доступ в порты Великобритании, и они могут столкнуться с рядом других ограничений, включая арест и отказ в регистрации.

Санкции против российского СПГ продолжают оставаться важным элементом международного давления на Россию в контексте ее агрессивных действий в Украине.

Санкции против России

Новая Зеландия на днях объявила о новом пакете санкций против России в ответ на незаконное вторжение в Украину. Санкции нацелены на организации, связанные с российской оккупацией Запорожской АЭС.

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