Британия расширила санкции против судов и организаций, связанных с российским СПГ

СПГ играет ключевую роль в экономике России, являясь важным источником доходов для страны. В частности, Москва стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ с 8% до 20%. Однако Великобритания, совместно с США и Евросоюзом, ранее уже ввела ограничения на проект "Арктик СПГ 2", что вынудило его сократить производство.

Новые санкции нацелены на компании и суда, активно участвующие в российских энергетических проектах, важнейших для будущего производства СПГ. В общей сложности Великобритания ввела санкции против 15 судов и организаций, связанных с российским СПГ. Сегодняшние меры касаются следующих судов:

PIONEER (IMO 9256602)

ASYA ENERGY (IMO 9216298)

NOVA ENERGY (IMO 9324277)

СЕВЕРНОЕ НЕБО (ИМО 9953523)

SCF LA PEROUSE (IMO 9849887)

Также под санкции попали операторы этих судов:

OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC - оператор судов PIONEER и ASYA ENERGY

WHITE FOX SHIP MANAGEMENT - оператор судна СЕВЕРНОЕ НЕБО

Согласно британскому законодательству о санкциях, перечисленным судам запрещен доступ в порты Великобритании, и они могут столкнуться с рядом других ограничений, включая арест и отказ в регистрации.

Санкции против российского СПГ продолжают оставаться важным элементом международного давления на Россию в контексте ее агрессивных действий в Украине.