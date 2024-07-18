Британія розширила санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України західні партнери посилили санкційний тиск на Росію. Наприклад, Європейський союз запровадив проти Росії вже 14 пакетів санкцій.

12 червня США оголосили про нові санкції проти більш ніж 300 російських фізичних та юридичних осіб.

Минулого місяця Великобританія вперше запровадила санкції проти судів "тіньового флоту" російського диктатора Володимира Путіна, який, на її думку, використовується для обходу західних санкцій на торгівлю російською нафтою.

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