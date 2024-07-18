Британия расширила санкции против России

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины западные партнеры усилили санкционное давление на Россию. Например, Европейский союз ввел против России уже 14 пакетов санкций.

12 июня США объявили о новых санкциях против более чем 300 российских физических и юридических лиц.

В прошлом месяце Великобритания впервые ввела санкции против судов "теневого флота" российского диктатора Владимира Путина, который, по ее мнению, используется для обхода западных санкций на торговлю российской нефтью.

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