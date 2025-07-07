Британія розширила санкції проти РФ за використання хімзброї: у списку генерал

Олексій Ртищев

Генерал-майор Олексій Ртищев обіймає посаду начальника військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Російської Федерації.

Він є одним із ключових керівників, які відповідають за підготовку і застосування сил і засобів, призначених для захисту військ від зброї масового ураження, а також ліквідації наслідків її можливого застосування.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України підрозділи РХБЗ активно задіювалися на окупованих територіях, зокрема в рамках заявлених робіт із "дезактивації" об'єктів і забезпечення так званої санітарної безпеки російських військ.

7 лютого 2025 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Ртищеву. Він міг бути причетний до розграбування Чорнобильської АЕС.

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