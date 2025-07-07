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Британія розширила санкції проти РФ за використання хімзброї: у списку генерал

Фото: Олексій Ртищев, генерал-майор (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Британія запровадила нові санкції проти Росії за використання хімічної зброї. До санкційного списку потрапив російський генерал-майор Олексій Ртищев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Британії.

Як зазначили в британському уряді, до санкційного списку потрапили:

  • російський Науково-дослідний інститут прикладної хімії;
  • начальник військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту (РХБЗ), генерал-майор Олексій Ртищев;
  • заступник начальника військ РХБЗ Андрій Марченко.

До слова, Британія вперше ввела санкції проти Росії за використання хімічної зброї ще в жовтні 2024 року.

 

Олексій Ртищев

Генерал-майор Олексій Ртищев обіймає посаду начальника військ радіаційного, біологічного та хімічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Російської Федерації.

Він є одним із ключових керівників, які відповідають за підготовку і застосування сил і засобів, призначених для захисту військ від зброї масового ураження, а також ліквідації наслідків її можливого застосування.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України підрозділи РХБЗ активно задіювалися на окупованих територіях, зокрема в рамках заявлених робіт із "дезактивації" об'єктів і забезпечення так званої санітарної безпеки російських військ.

7 лютого 2025 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру Ртищеву. Він міг бути причетний до розграбування Чорнобильської АЕС.

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