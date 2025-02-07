Більше мільярда гривень збитків. Генералу армії Росії оголосили підозру через розграбування ЧАЕС

Повідомлено про підозру генерал-майору Збройних сил Росії, заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Олексію Ртищеву через розграбування Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Збитки оцінюються у більше ніж 1,038 мільярда гривень .

Згідно з даними слідства, під час тимчасової окупації ЧАЕС підозрюваний, з 24 лютого по 31 березня 2022-го, перебуваючи на посаді начальника управління військ РХБЗ Східного військового округу Збройних сил Росії, разом з іншими окупантами грабував станцію й знищував там майно.

Окупація ЧАЕС

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Чорнобильська АЕС була захоплена російськими військами. Окупанти тримали персонал станції в заручниках, що створювало ризики для ядерної безпеки.

31 березня 2022 року російські війська покинули ЧАЕС, але перед цим вони викрали обладнання та документи, а також замінували територію. Під час окупації зафіксовано підвищення рівня радіації через пересування важкої техніки, яка підняла заражений пил.

Докладніше про трагедію на ЧАЕС, як радянська влада намагалася приховати інформацію про неї та що відбувалося на станції після вторгнення російських військ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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