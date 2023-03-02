Британія розраховує, що Індія засудить війну Росії проти України

Велика Британія сподівається, що Індія перегляне свою позицію щодо війни проти України та засудить агресію Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

За словами чиновника, Британія "повністю розуміє", що в Індії склалися давні відносини з Росією, але сподівається, що "якнайбільше країн" виступлять із засудженням війни.

"Це буде розмова, яку ми продовжуємо вести з нашими індійськими друзями та колегами", - уточнив він.

Варто зауважити, що нещодавно Індія утрималася під час голосування в ООН щодо прийняття резолюції, яка закликає Росію негайно вивести свої війська з України. Також країна відмовляється критикувати вторгнення РФ.