ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія розраховує, що Індія засудить війну Росії проти України

Новость на русском →
Четвер 02 березня 2023 17:05
Британія розраховує, що Індія засудить війну Росії проти України Фото: Джеймс Клеверлі, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Велика Британія сподівається, що Індія перегляне свою позицію щодо війни проти України та засудить агресію Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі.

За словами чиновника, Британія "повністю розуміє", що в Індії склалися давні відносини з Росією, але сподівається, що "якнайбільше країн" виступлять із засудженням війни.

"Це буде розмова, яку ми продовжуємо вести з нашими індійськими друзями та колегами", - уточнив він.

Варто зауважити, що нещодавно Індія утрималася під час голосування в ООН щодо прийняття резолюції, яка закликає Росію негайно вивести свої війська з України. Також країна відмовляється критикувати вторгнення РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Індія стала найбільшим покупцем російської нафти Urals.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив війну Росії проти України із прем'єром Індії Нарендрою Моді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
ЗСУ відбили 170 атак окупантів: у Генштабі назвали основні напрямки
DAILY
Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні