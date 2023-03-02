Британия рассчитывает, что Индия осудит войну России против Украины

Великобритания надеется, что Индия пересмотрит свою позицию насчет войны против Украины и осудит агрессию России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли.

По словам чиновника, Британия "полностью понимает", что у Индии сложились давние отношения с Россией, но надеется, что "как можно больше стран" выступят с осуждением войны.

"Это будет разговор, который мы продолжаем вести с нашими индийскими друзьями и коллегами", - уточнил он.

Стоит заметить, что недавно Индия воздержалась при голосовании в ООН по вопросу о принятии резолюции, призывающей Россию немедленно вывести свои войска из Украины. Также страна отказывается критиковать вторжение РФ.