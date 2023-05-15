Британія розпочне навчання українських пілотів для застосування F16

"Цього літа ми розпочнемо початкову льотну фазу для груп українських пілотів, які пройдуть базову підготовку", - сказав він.

За його словами, буде задіяна програма британських пілотів, щоб дати українцям навички пілотування, за допомогою яких вони зможуть використовувати різні типи літаків.

"Це навчання йде пліч-о-пліч із зусиллями Великої Британії по роботі з іншими країнами з надання винищувачів F16 - кращих для України винищувачів", - додав Сунак.