Британия начнет обучение украинских пилотов для использования F16

Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах. Предпочтительным истребителем для ВСУ является F16.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.
"Этим летом мы начнем начальную летную фазу для групп украинских пилотов, которые пройдут базовую подготовку", - сказал он.
По его словам, будет задействована программа британских пилотов, "чтобы дать украинцам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут использовать различные типы самолетов".
"Это обучение идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению истребителей F16 - предпочтительных для Украины истребителей", - добавил Сунак.
Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил промедление союзников с решением об истребителях. По его словам, украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно время на их подготовку и обучение пилотов.
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