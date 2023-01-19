Британия начала новый раунд базовых учений для ВСУ, - Уоллес

Великобритания начала новый раунд подготовки для ВСУ. Планирует провести учения для не менее 20 тысяч воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра обороны Британии Бена Уоллеса, новый раунд базовой подготовки украинских солдат начался сегодня. "Мы никуда не уходим, господин Путин (Владимир Путин, российский диктатор, -ред.). Мы здесь надолго. Мы стоим рядом с Украиной. Вам нужно посчитать снова. Вам нужно что-то изменить. Вам нужно покинуть Украину", - заявил министр.