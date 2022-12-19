Канада хоче передати Україні конфісковані активи Абрамовича

Сьогодні, 19 грудня, уряд Канади розпочав процес конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Ці кошти можуть передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади

"Від початку війни ми попереджали Путіна та його пособників, що вони не зможуть сховатися від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була можливістю", - сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Це перший випадок, коли Канада виконає арешт активів, що належать особам, які потрапили під санкції. У разі конфіскації, уряд розглядає можливість передати отримані кошти на відновлення України та компенсацію жертвам незаконного та невиправданого вторгнення режиму Путіна.

"Канада продовжуватиме тиснути на російський режим і тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення Путіна в Україну. Оскільки українці продовжують відважно боротися за повернення землі, яка їм по праву, ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала Жолі.

Канада нині є першою країною з G7, яка запровадила такі заходи, демонструючи свою прихильність Україні, та притягаючи до відповідальності тих, хто отримав прибуток від режиму президента Путіна та підтримував його.