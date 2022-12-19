Канада хоче передати Україні конфісковані активи Абрамовича
Сьогодні, 19 грудня, уряд Канади розпочав процес конфіскації 26 мільйонів доларів у компанії, що належить російському олігарху Роману Абрамовичу. Ці кошти можуть передати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Канади
"Від початку війни ми попереджали Путіна та його пособників, що вони не зможуть сховатися від наслідків своїх дій. Безкарність ніколи не була можливістю", - сказала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
Це перший випадок, коли Канада виконає арешт активів, що належать особам, які потрапили під санкції. У разі конфіскації, уряд розглядає можливість передати отримані кошти на відновлення України та компенсацію жертвам незаконного та невиправданого вторгнення режиму Путіна.
"Канада продовжуватиме тиснути на російський режим і тих, хто отримав вигоду від варварського вторгнення Путіна в Україну. Оскільки українці продовжують відважно боротися за повернення землі, яка їм по праву, ми підтверджуємо наше зобов’язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - додала Жолі.
Канада нині є першою країною з G7, яка запровадила такі заходи, демонструючи свою прихильність Україні, та притягаючи до відповідальності тих, хто отримав прибуток від режиму президента Путіна та підтримував його.
Нагадаємо, російські олігархи Роман Абрамович, Алішер Усманов, Михайло Фрідман та Петро Авен оскаржують введені проти них санкції у Загальному суді ЄС.
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