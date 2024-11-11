Британія "розглядає сценарії" змін у політиці США щодо України

Наразі, за словами Джонса, Велика Британія продовжить співпрацю з адміністрацією Байдена до дня інавгурації Трампа, дотримуючись теперішньої політики підтримки України, яка збігається з позицією Британії.

"Наша підтримка України залишається непохитною," - підкреслив Джонс, додавши, що Велика Британія пропонує фінансування у розмірі 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, попри економічні труднощі.

Після вступу Трампа на посаду Британія готова обговорити з новою адміністрацією можливі зміни в політиці США щодо підтримки України.

Водночас Джонс зауважив, що не готовий зобов'язатися досягти витрат на оборону в розмірі 2,5% ВВП, оскільки пріоритети безпеки потребують балансування з іншими сферами бюджету.