Британия "рассматривает сценарии" изменений в политике США в вопросе Украины

Сейчас, по словам Джонса, Великобритания продолжит сотрудничество с администрацией Байдена до дня инаугурации Трампа, придерживаясь нынешней политики поддержки Украины, которая совпадает с позицией Британии.

"Наша поддержка Украины остается непоколебимой", - подчеркнул Джонс, добавив, что Великобритания предлагает финансирование в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, несмотря на экономические трудности.

После вступления Трампа в должность Великобритания готова обсудить с новой администрацией возможные изменения в политике США по поддержке Украины.

В то же время Джонс отметил, что не готов обязаться достичь расходов на оборону в размере 2,5% ВВП, поскольку приоритеты безопасности требуют балансировки с другими сферами бюджета.