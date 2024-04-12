Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї, - Міноборони

Глава Міноборони перевірив лабораторію лазерного озброєння DragonFire. Він зазначив, що розгортання цієї зброї є "найбільшою тратою грошей на оборону".

"Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші", - сказав Шаппс.

За словами Шаппса, Британія хоче встановити DragonFire на озброєння до 2027 року. Але, як зазначив міністр, Британія також працює над тим, щоб побачити, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.