Британия рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия, - Минобороны

Глава Минобороны проверил лабораторию лазерного вооружения DragonFire. Он отметил, что развертывание этого оружия является "наибольшей тратой денег на оборону".

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно очень длительный, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше", - сказал Шаппс.

По словам Шаппса, Великобритания хочет установить DragonFire на вооружение до 2027 года. Но, как отметил министр, Британия также работает над тем, чтобы увидеть, сможет ли она послать прототипы в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.