Британія робить ставку на розвиток дронів, спираючись на досвід України

У документі зазначається, що пріоритетами плану є дешеві односторонні ударні апарати та більш дорогі багаторазові системи, а також створення центру безпілотників для обміну знаннями та кращої координації між збройними силами.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив членам парламенту, що армія стане "в 10 разів більш смертоносною" завдяки поєднанню таких технологій, як дрони і штучний інтелект "з важким металом танків й артилерії".

За словами прем'єра Кіра Стармера, це було частиною більш широкого зобов'язання зробити Велику Британію "боєздатною". Під час візиту на суднобудівний завод BAE Systems в окрузі Говані, Глазго, Стармер заявив, що оборона має бути на першому місці серед інших державних послуг.

У стратегічному огляді також зазначається, що дрони стали "невід'ємним компонентом наземної війни", тож армії слід інвестувати в поєднання ударних дронів, розвідувальних кораблів і технологій протидії безпілотним літальним апаратам.

Водночас, критики кажуть, що дистанційно керовані дрони ризикують збільшити ймовірність конфлікту. Кріс Коул з дослідницької групи Drone Wars UK зазначив, що дрони "знижують поріг застосування збройної сили" і тому можуть "заохочувати війну, як перший, а не останній варіант".